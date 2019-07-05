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05 Temmuz 2019, Cuma
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'ta harekat başladı

Beşiktaş'ta harekat başladı

Transferde şu ana kadar sessizliğini koruyan , ’a karşılık ’a Orkan, Roco ve Lens’i önerdi. Bursalı Umut ve Erzurumlu Taylan için kiralama teklifi yapıldı.

yönetimi, teknik direktör 'nın raporu doğrultusunda girişimlerini sürdürüyor. Siyah-beyazlılar son olarak 'un 24 yaşındaki genç yıldızı için kırmızı-beyazlılara teklifini sundu. Beşiktaş yönetimi, sol kanat ve orta sahada görev yapan Emre'yi alabilmek için Sivasspor'a Orkan Çınar ve Enzo Roco'yu önerdi. Ayrıca 'in de, alacaklarının yarısı Beşiktaş tarafından ödenerek bir yıllığına kiralanması teklifi yapıldı. Senelik 2.3 milyon euro alacak Lens'in ikna edilmesi ise Sivasspor yönetimine bırakıldı. Bu arada siyah-beyazlılar Umut Meraş ve Taylan Antalyalı için de teklifini yaptı. Siyah-beyazlılar Umut için 'a "2 milyon TL verelim, bize kiralayın. 'i geri dönünce, o da size dönsün. Kalmasını istersek sezon sonunda 10 milyon TL verelim" denildi. Taylan içinde 'a benzer bir teklifte bulunuldu.

  1. 5.7.2019
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