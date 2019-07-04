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04 Temmuz 2019, Perşembe
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Siyah-beyazlıların Avcı ’ı

Siyah-beyazlıların Avcı Kartal’ı

'ta öncesinde yapılan sağlık kontrolleri sürüyor. Siyah beyazlıların teknik direktörü , 'da özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçti.

'ta öncesinde yapılan sağlık kontrolleri sürüyor. Siyah beyazlıların teknik direktörü , 'da özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçti. Tecrübeli , basına poz verirken " Pençesi" pozu vermeyi de ihmal etmedi. Bu arada siyah-beyazlıların başarılı orta saha oyuncusu ile genç yıldızlarından Güven Yalçın da dün sağlık kontrolünden geçen oyuncular oldular.

  1. 4.7.2019
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