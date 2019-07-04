Siyah-beyazlıların Avcı Kartal’ı
Beşiktaş'ta yeni sezon öncesinde yapılan sağlık kontrolleri sürüyor. Siyah beyazlıların teknik direktörü Abdullah Avcı, İstanbul'da özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçti.
Beşiktaş'ta yeni sezon öncesinde yapılan sağlık kontrolleri sürüyor. Siyah beyazlıların teknik direktörü Abdullah Avcı, İstanbul'da özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçti. Tecrübeli teknik direktör, basına poz verirken "Kartal Pençesi" pozu vermeyi de ihmal etmedi. Bu arada siyah-beyazlıların başarılı orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson ile genç yıldızlarından Güven Yalçın da dün sağlık kontrolünden geçen oyuncular oldular.
- 4.7.2019
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acg bu adam bize lazım değil.
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