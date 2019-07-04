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04 Temmuz 2019, Perşembe
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’ye kancası

Lewis Holtby’ye Beşiktaş kancası

transfer çalışmalarına devam ediyor. ve 'nin şartları konusunda araştırma yaptığı için 'ın da devreye girdiği ortaya çıktı.

ve 'nin şartları konusunda araştırma yaptığı için 'ın da devreye girdiği ortaya çıktı. 'nın kanat eksikliği yüzünden ve piyasada Beşiktaş'ta oynayabilecek kalitede bedelsiz bir kanat oyuncusu olmadığı için Alman oyuncuya yöneldiği iddia edildi. Avcı'nın Holtby'yi 10 numara oynatabileceğini, Ljajic'i de sol kanatta kullanabileceğini söyleyerek yönetime rapor verdiği bildirildi.

  1. 4.7.2019
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