Lewis Holtby’ye Beşiktaş kancası
Kartal transfer çalışmalarına devam ediyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin şartları konusunda araştırma yaptığı Lewis Holtby için Beşiktaş'ın da devreye girdiği ortaya çıktı.
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin şartları konusunda araştırma yaptığı Lewis Holtby için Beşiktaş'ın da devreye girdiği ortaya çıktı. Abdullah Avcı'nın kanat eksikliği yüzünden ve piyasada Beşiktaş'ta oynayabilecek kalitede bedelsiz bir kanat oyuncusu olmadığı için Alman oyuncuya yöneldiği iddia edildi. Avcı'nın Holtby'yi 10 numara oynatabileceğini, Ljajic'i de sol kanatta kullanabileceğini söyleyerek yönetime rapor verdiği bildirildi.
- 4.7.2019
-
Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilen Stefano Okaka kimdir? Stefano Okaka kaç yaşında? Kariyeri ve bilinmeyenler...
Toplam 1
Yorum
balon baaloonnnnn. 2 . diagne olabilir
-
Boluspor'da Giray Bulak dönemi başladı! Son dakika spor haberleri
Toplam 1
Yorum
ömer hayırlı olsun...
-
Trabzonspor'da sıra Adebayor'da!
Toplam 1
Yorum
acg bu adam bize lazım değil.
Lewis Holtby’ye Beşiktaş kancası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.