Dorukhan beklemede
Beşiktaş'ın milli oyuncusu Dorukhan Toköz transferin gözdesi durumunda . Genç oyuncu için Udinese'nin Kartal'a 7 milyon euro'luk transfer teklifi yaptığı öğrenildi.
Beşiktaş'ın milli oyuncusu Dorukhan Toköz transferin gözdesi durumunda . Genç oyuncu için Udinese'nin Kartal'a 7 milyon euro'luk transfer teklifi yaptığı öğrenildi. Teklifin değerlendirilmeye alındığı bilgisine ulaşılırken Beşiktaş'ın milli oyuncu için en az 10 milyon Euro istediği öğrenildi.
- 4.7.2019
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