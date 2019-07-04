Dorukhan beklemede

Beşiktaş'ın milli oyuncusu Dorukhan Toköz transferin gözdesi durumunda . Genç oyuncu için Udinese'nin Kartal'a 7 milyon euro'luk transfer teklifi yaptığı öğrenildi. Teklifin değerlendirilmeye alındığı bilgisine ulaşılırken Beşiktaş'ın milli oyuncu için en az 10 milyon Euro istediği öğrenildi.