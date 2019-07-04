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04 Temmuz 2019, Perşembe
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Dorukhan beklemede

Dorukhan beklemede

'ın milli oyuncusu transferin gözdesi durumunda . oyuncu için Udinese'nin 'a 7 milyon euro'luk teklifi yaptığı öğrenildi.

'ın milli oyuncusu transferin gözdesi durumunda . oyuncu için Udinese'nin 'a 7 milyon euro'luk teklifi yaptığı öğrenildi. Teklifin değerlendirilmeye alındığı bilgisine ulaşılırken Beşiktaş'ın milli oyuncu için en az 10 milyon Euro istediği öğrenildi.

  1. 4.7.2019
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