Beşiktaş'tan Emre Kılınç operasyonu - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
04 Temmuz 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Beşiktaş'tan Emre Kılınç operasyonu

'tan operasyonu

Beşiktaş'tan Emre Kılınç operasyonu

'ın, Sivassporlu 'ı kadrosuna katmak için hareket geçtiği öğrenildi. Siyah-beyazlı yöneticilerin 24 yaşındaki kanat Emre Kılınç'ı etmek için yönetimiyle temas halinde oldukları öğrenildi.

'ın, Sivassporlu 'ı kadrosuna katmak için hareket geçtiği öğrenildi. Siyah-beyazlı yöneticilerin 24 yaşındaki kanat Emre Kılınç'ı etmek için yönetimiyle temas halinde oldukları öğrenildi. Teknik direktör 'nın kadrosunda görmek istediği Emre'nin de Beşiktaş forması giymek istediği ve teklife sıcak baktığı öğrenildi. Genç oyuncunun kırmızı-beyazlılar ile 1 senelik daha sözleşmesi bulunuyor.

UMUT MERAŞ BİLMECESİ
Beşiktaş'ın transfer listesindeki Bursasporlu Umut Meraş'ın durumu belirsizliğini koruyor. yönetimi, Okan ve Ertuğrul'a kendilerine gelen teklifleri değerlendirmeleri için transfer izni verirken; aynı izin Umut Meraş'a verilmedi. Umut'un alacaklarını ödeyen ve UÇK'ya gitmesini engelleyen Bursaspor yönetimi, 5 milyon TL'nin altına Umut'u bırakmayı düşünmediğini Beşiktaş'a iletti.

  1. 4.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş'tan Emre Kılınç operasyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN