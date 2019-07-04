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04 Temmuz 2019, Perşembe
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'ta Azubuike gerginliği

Beşiktaş'ta Azubuike gerginliği

’ta ’ın ’ne Okechukwu Azubuike için verilen resmi teklifin basına sızdı. Bu durum Beşiktaşlı yöneticiler arasında gerginliğe sebep oldu.

'ın listesinde yer alan Azubuike için siyah- beyazlıların resmi teklifte bulunduğunun tüm detayları ortaya çıktı... Beşiktaş, futbol direktörü 'nin imzasıyla 'ın 'ne Azubuike'nin transferi için 250 bin euro karşılığında 1 yıl kiralama teklifinde bulundu. Siyah-beyazlıların teklifinde ayrıca Nijeryalı futbolcunun sezon içerisinde sergileyeceği performansa göre 1 milyon euro karşılığında satın alma opsiyonu da eklendi. Bu yazışmanın basına sızması yöneticiler arasında gerginliğe sebep oldu. Beşiktaşlı yöneticiler, "Resmi tekliflerin dışarıya sızması kabul edilir bir şey değil. Bazen bir futbolcunun transferi için ezeli rakiplerimizle rekabete giriyoruz, bu evraklar basına sızıyorsa onların da tekliflerimizi öğrenmesi çok kolay. Bu evrağında menajerlerden çıktığını düşünüyoruz" açıklamasında bulundular. Yönetici , Ali Naibi'ye güveninin tam olduğunu, belgenin menajerler tarafından piyasayı kızıştırmak için basına sızdırıldığını ifade etti.

UMUT GÜNER İSTİFA ETTİ Mİ?
Beşiktaşlı yönetici 'in yönetim kuruluna istifasını verdiği iddia edildi. Mayıs'ta yapılan Olağan Genel Kurul'da yeniden yönetime seçilen Güner'in, yönetime faksla istifasını sunduğu belirtildi. Güner'in istifasında özellikle erkek voleybol şubesinin faaliyetlerini durdurma kararı almasının da önemli rol oynadığı öğrenildi.

  1. 4.7.2019
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