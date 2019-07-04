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04 Temmuz 2019, Perşembe
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'ın Gerede'de kiraladığı otelin tadilat çalışmaları tamamlandı

Beşiktaş'ın Gerede'de kiraladığı otelin tadilat çalışmaları tamamlandı

Bolu'nun Gerede ilçesinde tadilat çalışmaları tamamlanan 'ın kiraladığı otel 8 Temmuz'da hizmete giriyor. 160 yatak kapasiteli ve spor tesislerinin bulunduğu otelin ilk konuğu ekibi olacak.

ekibi 'ın 2 yıl önce kiraladığı ve kamp merkezi olarak planladığı Bolu'nun Gerede ilçesinde bulunan tesiste süren tadilat çalışmaları tamamlandı. Beşiktaş Başkanı ve Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar'ın tadilat sürecini yakından takip ettiği 160 yatak kapasiteli, spor tesisleri ve futbol antrenman sahaları bulunan otel 8 Temmuz'da hizmete açılıyor. Beşiktaş'ın otelinin ilk misafiri, Süper Lig ekibi olacak. Göztepe Spor Kulübü 14 Temmuz Pazar günü burada kampa girecek. Göztepe'nin yanı sıra Süper Lig, 1'inci Lig, 2'nci Lig, 3'üncü Lig ve takımları ile kamp programı için görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, "Beşiktaş tarafından kiralanan ve tadilatı tamamlanan, ilçemizin göz bebeği, futbol takımlarımızın yıllardır uğrak yeri olan Esentepe Otel hizmete giriyor. Yıllardır olduğu gibi bundan sonrada futbol takımlarımızı en iyi şekilde ağırlamaya çalışacağız, bizler ilçe olarak misafirperveriz. İlçemize ve Beşiktaş Futbol Kulübü'ne hayırlı olsun" dedi.

  1. 04.07.2019
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