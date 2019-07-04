Beşiktaş'ın Gerede'de kiraladığı otelin tadilat çalışmaları tamamlandı

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın 2 yıl önce kiraladığı ve kamp merkezi olarak planladığı Bolu'nun Gerede ilçesinde bulunan tesiste süren tadilat çalışmaları tamamlandı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar'ın tadilat sürecini yakından takip ettiği 160 yatak kapasiteli, spor tesisleri ve futbol antrenman sahaları bulunan otel 8 Temmuz'da hizmete açılıyor. Beşiktaş'ın otelinin ilk misafiri, Süper Lig ekibi Göztepe olacak. Göztepe Spor Kulübü 14 Temmuz Pazar günü burada kampa girecek. Göztepe'nin yanı sıra Süper Lig, 1'inci Lig, 2'nci Lig, 3'üncü Lig ve Bölgesel Amatör Lig takımları ile kamp programı için görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, "Beşiktaş tarafından kiralanan ve tadilatı tamamlanan, ilçemizin göz bebeği, futbol takımlarımızın yıllardır uğrak yeri olan Esentepe Otel hizmete giriyor. Yıllardır olduğu gibi bundan sonrada futbol takımlarımızı en iyi şekilde ağırlamaya çalışacağız, bizler ilçe olarak misafirperveriz. İlçemize ve Beşiktaş Futbol Kulübü'ne hayırlı olsun" dedi.