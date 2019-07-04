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04 Temmuz 2019, Perşembe
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’a çifte müjde! Kagawa ve Schürrle...

Beşiktaş’a çifte müjde! Kagawa ve Schürrle...

Alman kulübü, ’ın listesindeki yıldız futbolcular ve ’ye “Kendinize başka bir takım bulun” dedi.

Bundesliga ekiplerinden 'dan, ve 'yi isteyen 'a iyi haber geldi. Alman basınının haberine göre Dortmund, öncesi hazırlık kampına Kagawa ve Schürrle'yi almadı. İki futbolcuya da teknik direktör Lucien Favre tarafından "Yeni sezonda kadroda sizi düşünmüyoruz. Kendinize kulüp bulun" talimatı verildi. Bu arada Kagawa'nın 2020, Schürrle'nin ise 2021 yılına kadar Dortmund ile sözleşmesi bulunuyor. Beşiktaş Başkanı , Japon yıldız için "Kagawa'yı yeni sezonda da kadromuzda görmek istiyoruz. hayali var, olmazsa bizimle devam eder" açıklamasında bulunmuştu. Beşiktaş'ın kadroya katmak istediği bir başka isim olan Schürrle ise geçen sezonu kiralık olarak Fulham'da geçirmişti. Beşiktaş, Alman kulübünün bu kararının ardından için vites arttıracak. Siyah-beyazlılar, ilk olarak kiralama seçeneğini düşünüyor.

  1. 4.7.2019
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