Beşiktaş’a çifte müjde! Kagawa ve Schürrle...

Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'dan, Shinji Kagawa ve Andre Schürrle'yi isteyen Beşiktaş'a iyi haber geldi. Alman basınının haberine göre Dortmund, yeni sezon öncesi hazırlık kampına Kagawa ve Schürrle'yi almadı. İki futbolcuya da teknik direktör Lucien Favre tarafından "Yeni sezonda kadroda sizi düşünmüyoruz. Kendinize kulüp bulun" talimatı verildi. Bu arada Kagawa'nın 2020, Schürrle'nin ise 2021 yılına kadar Dortmund ile sözleşmesi bulunuyor. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Japon yıldız için "Kagawa'yı yeni sezonda da kadromuzda görmek istiyoruz. İspanya hayali var, olmazsa bizimle devam eder" açıklamasında bulunmuştu. Beşiktaş'ın kadroya katmak istediği bir başka isim olan Schürrle ise geçen sezonu kiralık olarak Fulham'da geçirmişti. Beşiktaş, Alman kulübünün bu kararının ardından transfer için vites arttıracak. Siyah-beyazlılar, ilk olarak kiralama seçeneğini düşünüyor.