Tesisler değişiyor

Abdullah Avcı ile yeni döneme başlayan Beşiktaş yönetimi, Ümraniye'de bulunan Nevzat Demir Tesisleri'ni de yeniliyor. Siyah-beyazlılar teknik heyet ve scout departmanı için ayrı bina yapmaya başladı. Ana binanın tamamen futbolculara verilmesini isteyen Avcı'nın, oyuncuların rahat etmesini istediği belirtildi. Teknik heyete bağlı altyapı ve profesyonel ekibin tüm departmanlarının yeni binada olmasını isteyen Abdullah Avcı, ana binada kamp yapacak futbolcuların odaları ile dinlenme yerlerinin elden geçirilmesini de istedi. Avcı, "Ana bina futbolculara kalsın ki, aralarında daha fazla vakit geçirebilsinler" dedi.



LUCESCU İKNA OLMADI

Başkan Orman'ın birinci hoca adayı olan Lucescu'nun, Fikret Orman'a, "50 milyon euro'ya oyuncu satmak için 10 milyon euro'ya almak zorundayız. 2 milyon euro'ya alıp 20 milyon euro'ya oyuncu satamayız. Ekonomik sorunlarla boğuşmak istemiyorum" dediği için takımın başına gelemediği iddia edildi.