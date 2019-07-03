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03 Temmuz 2019, Çarşamba
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Tesisler değişiyor

Tesisler değişiyor

ile başlayan yönetimi, Ümraniye'de bulunan 'ni de yeniliyor. Siyah-beyazlılar teknik heyet ve scout departmanı için ayrı bina yapmaya başladı.

ile başlayan yönetimi, Ümraniye'de bulunan 'ni de yeniliyor. Siyah-beyazlılar teknik heyet ve scout departmanı için ayrı bina yapmaya başladı. Ana binanın tamamen futbolculara verilmesini isteyen Avcı'nın, oyuncuların rahat etmesini istediği belirtildi. Teknik heyete bağlı altyapı ve profesyonel ekibin tüm departmanlarının yeni binada olmasını isteyen Abdullah Avcı, ana binada kamp yapacak futbolcuların odaları ile dinlenme yerlerinin elden geçirilmesini de istedi. Avcı, "Ana bina futbolculara kalsın ki, aralarında daha fazla vakit geçirebilsinler" dedi.

LUCESCU İKNA OLMADI
Başkan Orman'ın birinci hoca adayı olan Lucescu'nun, 'a, "50 milyon euro'ya oyuncu satmak için 10 milyon euro'ya almak zorundayız. 2 milyon euro'ya alıp 20 milyon euro'ya oyuncu satamayız. Ekonomik sorunlarla boğuşmak istemiyorum" dediği için takımın başına gelemediği iddia edildi.

  1. 3.7.2019
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