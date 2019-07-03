Mangala Beşiktaş'ı korkuttu - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
03 Temmuz 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Mangala Beşiktaş'ı korkuttu

'ı korkuttu

Mangala Beşiktaş'ı korkuttu

'ın listesindeki isimlerden 'nın diz sakatlığından sonra bir daha sahalara dönememesi dikkat çekiyor. Geçen sezonun tamamını sakat geçiren Mangala, geçen sezon City'nin rezerv takımıyla 5 maça çıktı, birini tamamlayabildi.

'ın listesindeki isimlerden 'nın diz sakatlığından sonra bir daha sahalara dönememesi dikkat çekiyor. Geçen sezonun tamamını sakat geçiren Mangala, geçen sezon City'nin rezerv takımıyla 5 maça çıktı, birini tamamlayabildi.

  1. 3.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mangala Beşiktaş'ı korkuttu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN