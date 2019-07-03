Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimlerden Mangala'nın diz sakatlığından sonra bir daha sahalara dönememesi dikkat çekiyor. Geçen sezonun tamamını sakat geçiren Mangala, geçen sezon City'nin rezerv takımıyla 5 maça çıktı, birini tamamlayabildi.
- 3.7.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
Mangala Beşiktaş'ı korkuttu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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