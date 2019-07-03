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03 Temmuz 2019, Çarşamba
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'ta Avcı sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş'ta Avcı sağlık kontrolünden geçti

Siyah-beyazlıların  , 'da özel hastanede sağlık kontrolünden geçti. 'tan yapılan açıklamaya göre, detaylı kan tetkikleri yapılan Avcı; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Siyah-beyazlıların , 'da özel hastanede sağlık kontrolünden geçti. 'tan yapılan açıklamaya göre, detaylı kan tetkikleri yapılan Avcı; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Abdullah Avcı'nın sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

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