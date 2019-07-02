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02 Temmuz 2019, Salı
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yarı finalde gözler ’de

Şili yarı finalde gözler Medel’de

'ın Şilili yıldızı Gary , 'daki futboluyla göz dolduruyor. 'nin yarı finale yükseldiği Copa America'da, Medel de takımın değişmez ismi olarak öne çıkıyor.

'ın Şilili yıldızı Gary , 'daki futboluyla göz dolduruyor. 'nin yarı finale yükseldiği Copa America'da, Medel de takımın değişmez ismi olarak öne çıkıyor. Medel, performansıyla özellikle kulüplerinin dikkatini çekti. 'ın, kupa sonrası Medel için Beşiktaş'a teklifte bulunması bekleniyor.

  1. 2.7.2019
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