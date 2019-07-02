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02 Temmuz 2019, Salı
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’in tek derdi maddiyat

Jeremain Lens’in tek derdi maddiyat

görüşmelerinde beklediği ücret tekliflerini almayan Lens'in takımda kalmak istediği öğrenildi.

görüşmelerinde beklediği ücret tekliflerini almayan Lens'in takımda kalmak istediği öğrenildi. Yönetimle görüşen Lens'in 2,3 milyon euroluk yıllık ücreti başka takımda kazanamayacağı için kalmak istediği belirtildi. ve 'da talipleri olan Lens için gelen teklifler maksimum 1 milyon euro civarında olduğu belirtildi.

  1. 2.7.2019
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