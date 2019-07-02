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02 Temmuz 2019, Salı
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İtalyan medyası Khedira diyor!

İtalyan medyası Khedira diyor!

Tuttosport'ta yer alan habere göre 'ta Sarri'nin oyun sistemine uymayan 32 yaşındaki ile yolları ayıracak.

Tuttosport'ta yer alan habere göre 'ta Sarri'nin oyun sistemine uymayan 32 yaşındaki ile yolları ayıracak. Tecrübeli futbolcuya şu ana kadar ABD ve 'tan teklifler olduğu belirtildi. Yıldız futbolcunun 'ya da dönme ihtimalinin olduğu ve tüm seçenekleri değerlendirmeye alacağı vurgulandı. Khedira geçen sezon Juventus'ta 10 maçta 2 gol attı.

  1. 2.7.2019
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