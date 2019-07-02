Heyecanlandıran paylaşım
Beşiktaş ile olan kiralık sözleşmesi biten Kagawa’nın Japonya’da arkadaşlarıyla çektikleri fotoğrafta ‘Kartal Pençesi’ pozu vermesi dikkat çekti.
Beşiktaş'ta Shinji Kagawa heyacanı yaşanıyor... Başkan Fikret Orman, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada kiralık sözleşmesi sona eren Kagawa'yı yeniden kadrolarına katmak için görüşmelerde bulunacaklarını açıklamıştı. Japon futbolcunun Instagram hesabından yaptığı son paylaşım siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı. Borussia Dortmund kulübüyle bir yıllık daha kontratı bulunan 30 yaşındaki 10 numaranın, Japonya'nın Miyazaki kentinde arkadaşlarıyla birlikte çektikleri fotoğrafta 'Kartal Pençesi' pozu vermesi, "Kagawa beklediği teklifleri bulamadı, bu sezon da Beşiktaş formasını giyecek" yorumlarını arttırdı.
SON GÖRÜŞME OLUMLU GEÇTİ
Avcı'nın kadroda görmek istediği Kagawa için yönetim, geçtiğimiz hafta oyuncuyla gerekli görüşmeleri yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Japonya seyahatine eşlik eden yönetici Hüseyin Yücel'in burada Kagawa'yla ilgili temaslarının olumlu geçtiği ifade edildi.
- 2.7.2019
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
Heyecanlandıran paylaşım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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