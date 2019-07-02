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02 Temmuz 2019, Salı
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Heyecanlandıran paylaşım

Heyecanlandıran paylaşım

ile olan kiralık sözleşmesi biten Kagawa’nın ’da arkadaşlarıyla çektikleri fotoğrafta ‘ dikkat çekti.

'ta heyacanı yaşanıyor... Başkan , geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada kiralık sözleşmesi sona eren Kagawa'yı yeniden kadrolarına katmak için görüşmelerde bulunacaklarını açıklamıştı. Japon futbolcunun hesabından yaptığı son paylaşım siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı. kulübüyle bir yıllık daha kontratı bulunan 30 yaşındaki 10 numaranın, 'nın Miyazaki kentinde arkadaşlarıyla birlikte çektikleri fotoğrafta '' , "Kagawa beklediği teklifleri bulamadı, bu sezon da Beşiktaş formasını giyecek" yorumlarını arttırdı.

SON GÖRÜŞME OLUMLU GEÇTİ
Avcı'nın kadroda görmek istediği Kagawa için yönetim, geçtiğimiz hafta oyuncuyla gerekli görüşmeleri yaptı. 'ın Japonya seyahatine eşlik eden yönetici Hüseyin Yücel'in burada Kagawa'yla ilgili temaslarının olumlu geçtiği ifade edildi.

  1. 2.7.2019
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