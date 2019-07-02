Heyecanlandıran paylaşım

Beşiktaş'ta Shinji Kagawa heyacanı yaşanıyor... Başkan Fikret Orman, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada kiralık sözleşmesi sona eren Kagawa'yı yeniden kadrolarına katmak için görüşmelerde bulunacaklarını açıklamıştı. Japon futbolcunun Instagram hesabından yaptığı son paylaşım siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı. Borussia Dortmund kulübüyle bir yıllık daha kontratı bulunan 30 yaşındaki 10 numaranın, Japonya'nın Miyazaki kentinde arkadaşlarıyla birlikte çektikleri fotoğrafta 'Kartal Pençesi' pozu vermesi, "Kagawa beklediği teklifleri bulamadı, bu sezon da Beşiktaş formasını giyecek" yorumlarını arttırdı.



SON GÖRÜŞME OLUMLU GEÇTİ

Avcı'nın kadroda görmek istediği Kagawa için yönetim, geçtiğimiz hafta oyuncuyla gerekli görüşmeleri yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Japonya seyahatine eşlik eden yönetici Hüseyin Yücel'in burada Kagawa'yla ilgili temaslarının olumlu geçtiği ifade edildi.