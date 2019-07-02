Genç Kartallar Fener’i devirdi
Beşiktaş Genç Erkek Voleybol Takımı, Türkiye Şampiyonası'nda finale yükseldi. Kartal Selim Sırrı Tarcan Spor Salonu'nda oynadığı Türkiye Şampiyonası yarı final maçında Fenerbahçe'yi; 3-1 yendi ve finale yükseldi.
Beşiktaş Genç Erkek Voleybol Takımı, Türkiye Şampiyonası'nda finale yükseldi. Kartal Selim Sırrı Tarcan Spor Salonu'nda oynadığı Türkiye Şampiyonası yarı final maçında Fenerbahçe'yi; 3-1 yendi ve finale yükseldi. Genç Erkek Voleybol Takımı, Türkiye Şampiyonası final karşılaşmasını Ziraat Bankası- Halkbank maçının galibiyle oynayacak.
- 2.7.2019
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
Genç Kartallar Fener’i devirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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