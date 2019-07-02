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02 Temmuz 2019, Salı
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Genç Kartallar Fener’i devirdi

Genç Kartallar Fener’i devirdi

Beşiktaş , Şampiyonası'nda finale yükseldi. 'nda oynadığı Türkiye Şampiyonası yarı final maçında 'yi; 3-1 yendi ve finale yükseldi.

Beşiktaş , Şampiyonası'nda finale yükseldi. 'nda oynadığı Türkiye Şampiyonası yarı final maçında 'yi; 3-1 yendi ve finale yükseldi. Genç Erkek Voleybol Takımı, Türkiye Şampiyonası final karşılaşmasını Ziraat - maçının galibiyle oynayacak.

  1. 2.7.2019
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