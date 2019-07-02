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02 Temmuz 2019, Salı
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'ta sağlık kontrolleri aralıksız sürüyor

Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri aralıksız sürüyor

'ta sağlık kontrolleri sürüyor. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, , , ve , dün sabah saatlerinde 'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

'ta sağlık kontrolleri sürüyor. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, , , ve , dün sabah saatlerinde 'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcular, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

  1. 2.7.2019
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