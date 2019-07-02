Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri aralıksız sürüyor
Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri sürüyor. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Oğuzhan Akgün, Dorukhan Toköz, Utku Yuvakuran ve Orkan Çınar, dün sabah saatlerinde Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.
Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri sürüyor. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Oğuzhan Akgün, Dorukhan Toköz, Utku Yuvakuran ve Orkan Çınar, dün sabah saatlerinde Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcular, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.
- 2.7.2019
-
Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
-
Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
-
Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri aralıksız sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.