Beşiktaşlı Karius'un formasını elinden aldılar!
Yıldız kaleci Loris Karius’un bu sezon da Beşiktaş’ta kalacağını açıklayan Liverpool kulübü, Alman kalecinin 1 numaralı formasını Alisson Becker’e verdi.
Liverpool'dan kiralık olarak geride kalan sezonda Beşiktaş forması giyen Loris Karius ile ilgili İngiliz kulübünden açıklama geldi. Deneyimli file bekçisi siyah-beyazlı ekibe iki sezonluğuna kiralanmış olsa da, bu sezonun sonunda takımdan ayrılacağına yönelik söylentiler ortaya çıkmıştı.
Liverpool'dan yapılan açıklamada Karius'un 2019-20 sezonunda da kiralık olarak Beşiktaş'ta olacağı bilgisi paylaşılırken, kaleciyle ilgili önemli bir gelişmenin daha gerçekleştiği duyuruldu.
Kulübün açıklamasında Loris Karius'un giydiği 1 numaralı formanın kendisinden alınarak, şu an takımın birinci kalecisi olan Alisson Becker'e verildiği duyuruldu. Karius geçen sene de takımda olmamasına karşın forması muhafaza edilmiş, Brezilyalı kaleci 13 numaralı formayla sahalara çıkmıştı.
- 02.07.2019
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