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02 Temmuz 2019, Salı
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'ın sevdası

Beşiktaş'ın Ömer Toprak sevdası

yönetimi, stoper transferi yapan Dortmund’da forma giyme şansı azalan ’ı kiralamak için Alman ekibiyle temasını sıklaştırdı. , tecrübeli futbolcuyu kadrosunda görmek istiyor.

Siyah-beyazlılar savunmasını güçlendirmek için girişimlerini sürdürüyor. 'nın direktifleri doğrultusunda stoper arayışlarını sürdüren , rotasını 'ya çevirdi. Savunma hattında Manuel Akanji ve Abdou Diallo gibi kendi milli takımlarında banko oynayan aynı zamanda henüz 23 yaşında olan iki stoperi elinde bulunduran , geçtiğimiz günlerde altyapısından yetişen 'i, 'ten geri almıştı. Bu gelişmelerin üzerine 'ın kadroda yer alma şansı epey azaldı. Gelecek sezon da süre alabileceği bir kulüpte forma giymek isteyen 29 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş Yönetimi harekete geçti. Dortmund ekibinin de kadroda düşünmediği Ömer için Siyah- Beyazlılar, kiralama formülüne başvuracak. Sarı-Siyahlılar'da 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli savunmacının da 'da oynamaya sıcak baktığı bildirildi.

  1. 2.7.2019
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