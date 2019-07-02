Beşiktaş'ın Ömer Toprak sevdası
Beşiktaş yönetimi, stoper transferi yapan Dortmund’da forma giyme şansı azalan Ömer Toprak’ı kiralamak için Alman ekibiyle temasını sıklaştırdı. Abdullah Avcı, tecrübeli futbolcuyu kadrosunda görmek istiyor.
Siyah-beyazlılar savunmasını güçlendirmek için girişimlerini sürdürüyor. Abdullah Avcı'nın direktifleri doğrultusunda stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş, rotasını Almanya'ya çevirdi. Savunma hattında Manuel Akanji ve Abdou Diallo gibi kendi milli takımlarında banko oynayan aynı zamanda henüz 23 yaşında olan iki stoperi elinde bulunduran Borussia Dortmund, geçtiğimiz günlerde altyapısından yetişen Mats Hummels'i, Bayern Münih'ten geri almıştı. Bu gelişmelerin üzerine Ömer Toprak'ın kadroda yer alma şansı epey azaldı. Gelecek sezon da süre alabileceği bir kulüpte forma giymek isteyen 29 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş Yönetimi harekete geçti. Dortmund ekibinin de kadroda düşünmediği Ömer için Siyah- Beyazlılar, kiralama formülüne başvuracak. Sarı-Siyahlılar'da 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli savunmacının da Kara Kartal'da oynamaya sıcak baktığı bildirildi.
- 2.7.2019
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
Beşiktaş'ın Ömer Toprak sevdası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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