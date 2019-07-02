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02 Temmuz 2019, Salı
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'a Alman orta saha yolda

Beşiktaş'a Alman orta saha yolda

'de harekatı tam gaz devam ediyor. ile başarılı bir sezon geçirmek , şu ana kadar herhangi bir oyuncuyu kadrosuna katmış değil. Alman basınından Beşiktaş için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

'de bombaları bir bir patlarken, şu ana kadar herhangi yeni bir ismi kadrosuna katmış değil. Gelecek sezon yeni teknik direktörü ile şampiyonluk yaşamak isteyen Siyah-Beyazlılar, Adem Ljajic'i bonsversini Torino'dan alarak gelecek sezonda Sırp oyuncuyla yola devam edeceğini açıklamıştı.

Abdullah Avcı'nın raporlarına göre arayışlarını sürdüren Beşiktaş için Alman basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. 'nın önde gelen gazetelerinden Bild Beşiktaş'ın 28 yaşındaki Alman oyuncusu Lewis Holtby ile ciddi şekilde ilgilendiğini yazdı.

  1. 03.07.2019
  2. Güncelleme: 03.07.2019 01:55
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