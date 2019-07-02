Beşiktaş'a Alman orta saha yolda
Süper Lig'de transfer harekatı tam gaz devam ediyor. Abdullah Avcı ile başarılı bir sezon geçirmek Beşiktaş, şu ana kadar herhangi bir oyuncuyu kadrosuna katmış değil. Alman basınından Beşiktaş için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...
Süper Lig'de transfer bombaları bir bir patlarken, Beşiktaş şu ana kadar herhangi yeni bir ismi kadrosuna katmış değil. Gelecek sezon yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ile şampiyonluk yaşamak isteyen Siyah-Beyazlılar, Adem Ljajic'i bonsversini Torino'dan alarak gelecek sezonda Sırp oyuncuyla yola devam edeceğini açıklamıştı.
Abdullah Avcı'nın raporlarına göre arayışlarını sürdüren Beşiktaş için Alman basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Bild Beşiktaş'ın 28 yaşındaki Alman Milli Takım oyuncusu Lewis Holtby ile ciddi şekilde ilgilendiğini yazdı.
- 03.07.2019
- Güncelleme: 03.07.2019 01:55
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