Abdullah Avcı: "Acele etmek yanlış"
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Başkan Fikret Orman ile görüştü. Teknik direktör Avcı, transferde acele edilmesini istemiyor.
Teknik direktör Avcı, transferde acele edilmesini istemiyor. Tecrübeli çalıştırıcının Başkan Fikret Orman ile yaptığı görüşmede, "Acele ederek yanlış kararlar almayalım, önce ortalık bir durulsun" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
YÜKSEK MAAŞA KARŞI
Başkan Fikret Orman, transferde görüşülen isimlerin yıllık ücretlerinin yüksek olmasına kesinlikle karşı. Sağ bek Bruno Peres'e talip olan siyahbeyazlıların, 2.5 milyon euro'luk maaş karşısında bu transferi askıya aldığı ifade edildi.
- 2.7.2019
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
Abdullah Avcı: "Acele etmek yanlış" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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