Abdullah Avcı: "Acele etmek yanlış" - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
02 Temmuz 2019, Salı
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: "Acele etmek yanlış"

Abdullah Avcı: "Acele etmek yanlış"

Beşiktaş Teknik Direktörü , Başkan ile görüştü. Avcı, transferde acele edilmesini istemiyor.

Avcı, transferde acele edilmesini istemiyor. Tecrübeli çalıştırıcının Başkan ile yaptığı görüşmede, "Acele ederek yanlış kararlar almayalım, önce ortalık bir durulsun" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

YÜKSEK MAAŞA KARŞI
Başkan Fikret Orman, transferde görüşülen isimlerin yıllık ücretlerinin yüksek olmasına kesinlikle karşı. Sağ bek Bruno Peres'e talip olan siyahbeyazlıların, 2.5 milyon euro'luk maaş karşısında bu transferi askıya aldığı ifade edildi.

  1. 2.7.2019
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