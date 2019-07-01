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01 Temmuz 2019, Pazartesi
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Seçmeler dün sona erdi

Seçmeler dün sona erdi

okullarında eğitim gören öğrencilerin katıldığı oyuncu seçmeleri dün sona erdi.

okullarında eğitim gören öğrencilerin katıldığı oyuncu seçmeleri dün sona erdi. İki gün süren seçmelere 2004-2012 yılları arası doğmuş 600'den fazla öğrenci katıldı. Oynanan karşılaşmaları, Futbol Okulları'nın idari ve teknik sorumluları ile BJK Futbol Akademi antrenörleri yakından takip etti.

  1. 1.7.2019
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