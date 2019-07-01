Seçmeler dün sona erdi

Beşiktaş futbol okullarında eğitim gören öğrencilerin katıldığı oyuncu seçmeleri dün sona erdi. İki gün süren seçmelere 2004-2012 yılları arası doğmuş 600'den fazla öğrenci katıldı. Oynanan karşılaşmaları, BJK Futbol Okulları'nın idari ve teknik sorumluları ile BJK Futbol Akademi antrenörleri yakından takip etti.