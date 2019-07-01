Seçmeler dün sona erdi
Beşiktaş futbol okullarında eğitim gören öğrencilerin katıldığı oyuncu seçmeleri dün sona erdi.
Beşiktaş futbol okullarında eğitim gören öğrencilerin katıldığı oyuncu seçmeleri dün sona erdi. İki gün süren seçmelere 2004-2012 yılları arası doğmuş 600'den fazla öğrenci katıldı. Oynanan karşılaşmaları, BJK Futbol Okulları'nın idari ve teknik sorumluları ile BJK Futbol Akademi antrenörleri yakından takip etti.
- 1.7.2019
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
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