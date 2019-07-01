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01 Temmuz 2019, Pazartesi
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hazır kıta

Loris Karius hazır kıta

Sezonun sonlarına doğru gösterdiği performansla teknik ekip ve taraftarların beğenisini kazanan , formunu korumak için tatilde de çalışıyor.

Sezonun sonlarına doğru gösterdiği performansla teknik ekip ve taraftarların beğenisini kazanan , formunu korumak için tatilde de çalışıyor. Alman file bekçisi, sosyal medya hesabı instagram'da bireysel idman yaparken çekilen video ve fotoğraflarını paylaşıp yeni sezona hazırlandığını gösteriyor. Karius'un gönderileri Beşiktaşlı taraftarlardan büyük beğeni alıyor.

  1. 1.7.2019
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