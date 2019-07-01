Loris Karius hazır kıta

Sezonun sonlarına doğru gösterdiği performansla teknik ekip ve taraftarların beğenisini kazanan Loris Karius, formunu korumak için tatilde de çalışıyor. Alman file bekçisi, sosyal medya hesabı instagram'da bireysel idman yaparken çekilen video ve fotoğraflarını paylaşıp yeni sezona hazırlandığını gösteriyor. Karius'un gönderileri Beşiktaşlı taraftarlardan büyük beğeni alıyor.