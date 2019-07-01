Loris Karius hazır kıta
Sezonun sonlarına doğru gösterdiği performansla teknik ekip ve taraftarların beğenisini kazanan Loris Karius, formunu korumak için tatilde de çalışıyor.
Sezonun sonlarına doğru gösterdiği performansla teknik ekip ve taraftarların beğenisini kazanan Loris Karius, formunu korumak için tatilde de çalışıyor. Alman file bekçisi, sosyal medya hesabı instagram'da bireysel idman yaparken çekilen video ve fotoğraflarını paylaşıp yeni sezona hazırlandığını gösteriyor. Karius'un gönderileri Beşiktaşlı taraftarlardan büyük beğeni alıyor.
- 1.7.2019
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
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