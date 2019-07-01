‘Evet Beşiktaş Halil’i istiyor’

Beşiktaş, S. Rotterdam'da oynayan genç forvet Halil Dervişoğlu ile ilgileniyordu. Hollanda ekibinin futbol direktörü Henk van Stee, bu ilgiyi doğruladı. Stee, "Evet Beşiktaş Halil Dervişoğlu'nu istiyor. Somut adımları da var ancak yaptıkları teklif düşük. Ve yapılan öneri bizim için yetersiz" ifadelerini kullandı.