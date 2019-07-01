‘Evet Beşiktaş Halil’i istiyor’
Beşiktaş, S. Rotterdam'da oynayan genç forvet Halil Dervişoğlu ile ilgileniyordu. Hollanda ekibinin futbol direktörü Henk van Stee, bu ilgiyi doğruladı.
Beşiktaş, S. Rotterdam'da oynayan genç forvet Halil Dervişoğlu ile ilgileniyordu. Hollanda ekibinin futbol direktörü Henk van Stee, bu ilgiyi doğruladı. Stee, "Evet Beşiktaş Halil Dervişoğlu'nu istiyor. Somut adımları da var ancak yaptıkları teklif düşük. Ve yapılan öneri bizim için yetersiz" ifadelerini kullandı.
- 1.7.2019
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
‘Evet Beşiktaş Halil’i istiyor’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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