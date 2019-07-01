‘Evet Beşiktaş Halil’i istiyor’ - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
01 Temmuz 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri ‘Evet Beşiktaş Halil’i istiyor’

‘Evet Halil’i istiyor’

‘Evet Beşiktaş Halil’i istiyor’

, S. 'da oynayan genç forvet ile ilgileniyordu. ekibinin direktörü Henk , bu ilgiyi doğruladı.

, S. 'da oynayan genç forvet ile ilgileniyordu. ekibinin direktörü Henk , bu ilgiyi doğruladı. Stee, "Evet Beşiktaş Halil Dervişoğlu'nu istiyor. Somut adımları da var ancak yaptıkları teklif düşük. Ve yapılan öneri bizim için yetersiz" ifadelerini kullandı.

  1. 1.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Evet Beşiktaş Halil’i istiyor’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN