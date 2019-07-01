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01 Temmuz 2019, Pazartesi
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Emre Mor için yarış basladı

Siyah-beyazlı takımın listesinde olduğu iddia edilen için İngiliz ekipleri devreye girdi. gazetesinin haberine göre Norwich, ve 'ın Emre Mor'u transfer etmek istiyor.

Siyah-beyazlı takımın listesinde olduğu iddia edilen için İngiliz ekipleri devreye girdi. İngiliz gazetesinin haberine göre 'de Emre Mor yarışı başladı. Norwich, ve 'ın Emre Mor'u transfer etmek istediği iddia edildi. Gazetenin haberinde Emre Mor, ''nin kötü çocuğu' olarak lanse edildi. Disiplin sorunları olduğu belirtilen 21 yaşındaki kanat oyuncusu bu yaz döneminde Celta Vigo'dan gönderilecek.

  1. 1.7.2019
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