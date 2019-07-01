Emre Mor için yarış basladı

Siyah-beyazlı takımın transfer listesinde olduğu iddia edilen Emre Mor için İngiliz ekipleri devreye girdi. İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre İngiltere'de Emre Mor yarışı başladı. Norwich, Aston Villa ve Sheffield United'ın Emre Mor'u transfer etmek istediği iddia edildi. Gazetenin haberinde Emre Mor, 'Türkiye'nin kötü çocuğu' olarak lanse edildi. Disiplin sorunları olduğu belirtilen 21 yaşındaki kanat oyuncusu bu yaz döneminde Celta Vigo'dan gönderilecek.