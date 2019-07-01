Emre Mor için yarış basladı
Siyah-beyazlı takımın transfer listesinde olduğu iddia edilen Emre Mor için İngiliz ekipleri devreye girdi. The Sun gazetesinin haberine göre Norwich, Aston Villa ve Sheffield United'ın Emre Mor'u transfer etmek istiyor.
Siyah-beyazlı takımın transfer listesinde olduğu iddia edilen Emre Mor için İngiliz ekipleri devreye girdi. İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre İngiltere'de Emre Mor yarışı başladı. Norwich, Aston Villa ve Sheffield United'ın Emre Mor'u transfer etmek istediği iddia edildi. Gazetenin haberinde Emre Mor, 'Türkiye'nin kötü çocuğu' olarak lanse edildi. Disiplin sorunları olduğu belirtilen 21 yaşındaki kanat oyuncusu bu yaz döneminde Celta Vigo'dan gönderilecek.
- 1.7.2019
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
Emre Mor için yarış basladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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