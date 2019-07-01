‘Büyük hayal kırıklığı yaşadı’

A takım hocalığı beklerken Abdullah Avcı ile anlaşılması üzerine kulüpten ayrılan Guti, yeni takım bekliyor. İspanyol basınında genç hoca için yapılan haberlerde "Guti hayal kırıklığına uğradı. Tazminatını da bırakıp ayrıldı" ifadeleri kullanıldı. Guti'nin kendisine 1. adam olmayı teklif edecek kulüp beklediği kaydedildi.