‘Büyük hayal kırıklığı yaşadı’
A takım hocalığı beklerken Abdullah Avcı ile anlaşılması üzerine kulüpten ayrılan Guti, yeni takım bekliyor.
A takım hocalığı beklerken Abdullah Avcı ile anlaşılması üzerine kulüpten ayrılan Guti, yeni takım bekliyor. İspanyol basınında genç hoca için yapılan haberlerde "Guti hayal kırıklığına uğradı. Tazminatını da bırakıp ayrıldı" ifadeleri kullanıldı. Guti'nin kendisine 1. adam olmayı teklif edecek kulüp beklediği kaydedildi.
- 1.7.2019
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
‘Büyük hayal kırıklığı yaşadı’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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