‘Büyük hayal kırıklığı yaşadı’ - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
01 Temmuz 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri ‘Büyük hayal kırıklığı yaşadı’

‘Büyük hayal kırıklığı yaşadı’

‘Büyük hayal kırıklığı yaşadı’

A takım hocalığı beklerken ile anlaşılması üzerine kulüpten ayrılan , yeni takım bekliyor.

A takım hocalığı beklerken ile anlaşılması üzerine kulüpten ayrılan , yeni takım bekliyor. İspanyol basınında genç hoca için yapılan haberlerde "Guti hayal kırıklığına uğradı. Tazminatını da bırakıp ayrıldı" ifadeleri kullanıldı. Guti'nin kendisine 1. adam olmayı teklif edecek kulüp beklediği kaydedildi.

  1. 1.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Büyük hayal kırıklığı yaşadı’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN