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01 Temmuz 2019, Pazartesi
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'ta Mikel iddiaları ciddileşiyor

Beşiktaş'ta Mikel iddiaları ciddileşiyor

yönetimi, Amerika'da mücadele eden Venezuelalı stoperin menajeriyle görüşmelere devam ediyor. Oyuncu ‘tamam’ derse ’ya resmi teklif yapılacak.

Amerika'da formasıyla dikkatleri üzerine çeken Mikel Villanueva'nın menajeri ile temasa geçen yönetim, görüşmeleri sürdürüyor. Önce, 2 takımı ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan 1.92 boyundaki sol ayaklı stoper ile anlaşmak isteyen siyahbeyazlı yönetim, ardından İspanyollarla masaya oturmak istiyor. 26 yaşındaki futbolcunun yeşil ışık yakması halinde Malaga kulübünün 600-700 euro civarında bir rakama ikna edilmeye çalışılacağı gelen haber arasında. Geriden oyun kurabilme özelliğine sahip olan Villanueva, turnuvada yüzde 85.2'lik pas isabeti yakalayıp dikkat çekmişti. Ayrıca Venezuelalı stoperin 'ta ilk 11 için değil, kadroda alternatif olacak bir isim olarak düşünüldüğü bilgisi paylaşıldı.

  1. 1.7.2019
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