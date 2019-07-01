Beşiktaş'ta Mikel iddiaları ciddileşiyor
Beşiktaş yönetimi, COPA Amerika'da mücadele eden Venezuelalı stoperin menajeriyle görüşmelere devam ediyor. Oyuncu ‘tamam’ derse Malaga’ya resmi teklif yapılacak.
COPA Amerika'da Venezuela formasıyla dikkatleri üzerine çeken Mikel Villanueva'nın menajeri ile temasa geçen yönetim, görüşmeleri sürdürüyor. Önce, La Liga 2 takımı Malaga ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan 1.92 boyundaki sol ayaklı stoper ile anlaşmak isteyen siyahbeyazlı yönetim, ardından İspanyollarla masaya oturmak istiyor. 26 yaşındaki futbolcunun yeşil ışık yakması halinde Malaga kulübünün 600-700 euro civarında bir rakama ikna edilmeye çalışılacağı gelen haber arasında. Geriden oyun kurabilme özelliğine sahip olan Villanueva, turnuvada yüzde 85.2'lik pas isabeti yakalayıp dikkat çekmişti. Ayrıca Venezuelalı stoperin Beşiktaş'ta ilk 11 için değil, kadroda alternatif olacak bir isim olarak düşünüldüğü bilgisi paylaşıldı.
- 1.7.2019
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
Beşiktaş'ta Mikel iddiaları ciddileşiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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