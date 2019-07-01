Adriano Beşiktaş'ta kalabilir

Beşiktaş'ın yeniden sözleşme imzalamak istediği Adriano, Brezilya'da Sao Paulo yöneticileriyle bir araya geldi. Tecrübeli sol bekin uzun vadeli kontrat talep ettiği ancak Brezilya ekibinin buna sıcak bakmadığı kaydedildi. Tarafların bir kez daha görüşeceği ve bu süreçte Adriano'nun Sao Paulo'nun kendisine yaptığı teklifi düşüneceği kaydedildi. Usta krampon anlaşamaması halinde Beşiktaş, yeniden Adriano ile masaya oturacak.