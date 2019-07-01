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01 Temmuz 2019, Pazartesi
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Adriano 'ta kalabilir

Adriano Beşiktaş'ta kalabilir

Siyah beyazlı takımdan ayrılması beklenen Adriano'nun kalma ihtimali belirdi.'ın yeniden sözleşme imzalamak istediği Adriano, 'da yöneticileriyle bir araya geldi.

'ın yeniden sözleşme imzalamak istediği Adriano, 'da yöneticileriyle bir araya geldi. Tecrübeli sol bekin uzun vadeli kontrat talep ettiği ancak Brezilya ekibinin buna sıcak bakmadığı kaydedildi. Tarafların bir kez daha görüşeceği ve bu süreçte Adriano'nun Sao Paulo'nun kendisine yaptığı teklifi düşüneceği kaydedildi. Usta krampon anlaşamaması halinde Beşiktaş, yeniden Adriano ile masaya oturacak.

  1. 1.7.2019
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