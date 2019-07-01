Adriano Beşiktaş'ta kalabilir
Siyah beyazlı takımdan ayrılması beklenen Adriano'nun kalma ihtimali belirdi.Beşiktaş'ın yeniden sözleşme imzalamak istediği Adriano, Brezilya'da Sao Paulo yöneticileriyle bir araya geldi.
Beşiktaş'ın yeniden sözleşme imzalamak istediği Adriano, Brezilya'da Sao Paulo yöneticileriyle bir araya geldi. Tecrübeli sol bekin uzun vadeli kontrat talep ettiği ancak Brezilya ekibinin buna sıcak bakmadığı kaydedildi. Tarafların bir kez daha görüşeceği ve bu süreçte Adriano'nun Sao Paulo'nun kendisine yaptığı teklifi düşüneceği kaydedildi. Usta krampon anlaşamaması halinde Beşiktaş, yeniden Adriano ile masaya oturacak.
- 1.7.2019
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
Adriano Beşiktaş'ta kalabilir haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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