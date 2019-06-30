Tolga Zengin geri dönüyor
Beşiktaş ile sözleşmesi biten kaleci Tolga Zengin futbola devam etme kararı aldı. Şenol Güneş'in tüm çabalarına rağmen takıma geri dönmeyen tecrübeli file bekçisinin en az bir sezon daha futbol oynamaya karar verdiği bildirildi.
Tolga'nın Süper Ligin yeni takımlarından birisine 'evet' diyeceği öğrenildi.
SEÇMELERE BÜYÜK İLGİ
Beşiktaş'ın futbol okullarında eğitim gören öğrencilerin katıldığı Futbol Okulları Seçmeleri, Fulya Tesisleri'nde başladı. Dünkü seçmelere 2004- 07 yılları arasında doğan öğrenciler katılırken, bugünkü seçmelere ise 2008-12 yılları arasında doğan öğrenciler katılacak.
- 30.6.2019
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
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