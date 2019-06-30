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30 Haziran 2019, Pazar
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geri dönüyor

Tolga Zengin geri dönüyor

ile sözleşmesi biten kaleci futbola devam etme kararı aldı. 'in tüm çabalarına rağmen takıma geri dönmeyen tecrübeli file bekçisinin en az bir sezon daha oynamaya karar verdiği bildirildi.

Tolga'nın Süper Ligin yeni takımlarından birisine 'evet' diyeceği öğrenildi.

SEÇMELERE BÜYÜK İLGİ
'ın okullarında eğitim gören öğrencilerin katıldığı Futbol Okulları Seçmeleri, Fulya Tesisleri'nde başladı. Dünkü seçmelere 2004- 07 yılları arasında doğan öğrenciler katılırken, bugünkü seçmelere ise 2008-12 yılları arasında doğan öğrenciler katılacak.

  1. 30.6.2019
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