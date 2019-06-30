Medelli Şili yarı finalde

Copa America'da, normal süresi ve uzatma dakikaları golsüz biten mücadelede Şili, Kolombiya'yı penaltılarla 5-4'le geçerek yarı finale yükseldi. Sakatlığı nedeniyle bir önceki karşılaşmanın ikinci yarısından oyundan çıkan Medel, sahaya yine kaptan olarak çıktı ve 90 dakika oynadı.