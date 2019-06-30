Medelli Şili yarı finalde - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
30 Haziran 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Medelli Şili yarı finalde

Medelli yarı finalde

Medelli Şili yarı finalde

Copa 'da, normal süresi ve uzatma dakikaları golsüz biten mücadelede , 'yı penaltılarla 5-4'le geçerek yarı finale yükseldi. nedeniyle bir önceki karşılaşmanın oyundan çıkan , sahaya yine kaptan olarak çıktı ve 90 dakika oynadı.

Copa 'da, normal süresi ve uzatma dakikaları golsüz biten mücadelede , 'yı penaltılarla 5-4'le geçerek yarı finale yükseldi. nedeniyle bir önceki karşılaşmanın oyundan çıkan , sahaya yine kaptan olarak çıktı ve 90 dakika oynadı.

  1. 30.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Medelli Şili yarı finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN