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30 Haziran 2019, Pazar
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Devler Ligi’nde olmayacaklar

Devler Ligi’nde olmayacaklar

Beşiktaş? Mogaz Erkek Hentbol Takımı'nda gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynamaktan vazgeçilerek, EHF Kupası'nda mücadele etmeye karar verildi.

Yönetici Erdal Karacan, "Hentbol takımımız yeni sezonda EHF Kupası mücadelesi verecek. Şampiyonlar Ligi'nde rakip takımların 5-20 milyon euro arası değişen bütçelerini göz önüne alınca böyle bir karar aldık" dedi.

  1. 30.6.2019
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