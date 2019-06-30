Devler Ligi’nde olmayacaklar
Beşiktaş? Mogaz Erkek Hentbol Takımı'nda gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynamaktan vazgeçilerek, EHF Kupası'nda mücadele etmeye karar verildi.
Yönetici Erdal Karacan, "Hentbol takımımız yeni sezonda EHF Kupası mücadelesi verecek. Şampiyonlar Ligi'nde rakip takımların 5-20 milyon euro arası değişen bütçelerini göz önüne alınca böyle bir karar aldık" dedi.
- 30.6.2019
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
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10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
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