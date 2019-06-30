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30 Haziran 2019, Pazar
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'ta Lens takım beğenmiyor

Beşiktaş'ta Lens takım beğenmiyor

'nın düşünmediği Lens gitmemekte direniyor. Karius ve Vida'dan sonra takımın en fazla kazanan üçüncü oyuncusu olacak Hollandalı; şimdiye kadar 'dan Pyrmarids'in yanı sıra ve Malatyaspor'un tekliflerini reddetti.

'nın düşünmediği Lens gitmemekte direniyor. Karius ve Vida'dan sonra takımın en fazla kazanan üçüncü oyuncusu olacak Hollandalı; şimdiye kadar 'dan Pyrmarids'in yanı sıra ve Malatyaspor'un tekliflerini reddetti.

  1. 30.6.2019
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