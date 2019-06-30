Beşiktaş'ta Lens takım beğenmiyor

Abdullah Avcı'nın yeni sezonda düşünmediği Lens gitmemekte direniyor. Karius ve Vida'dan sonra takımın en fazla kazanan üçüncü oyuncusu olacak Hollandalı; şimdiye kadar Mısır'dan FC Pyrmarids'in yanı sıra Sivasspor ve Malatyaspor'un tekliflerini reddetti.