Beşiktaş'ta Lens takım beğenmiyor
Abdullah Avcı'nın yeni sezonda düşünmediği Lens gitmemekte direniyor. Karius ve Vida'dan sonra takımın en fazla kazanan üçüncü oyuncusu olacak Hollandalı; şimdiye kadar Mısır'dan FC Pyrmarids'in yanı sıra Sivasspor ve Malatyaspor'un tekliflerini reddetti.
Abdullah Avcı'nın yeni sezonda düşünmediği Lens gitmemekte direniyor. Karius ve Vida'dan sonra takımın en fazla kazanan üçüncü oyuncusu olacak Hollandalı; şimdiye kadar Mısır'dan FC Pyrmarids'in yanı sıra Sivasspor ve Malatyaspor'un tekliflerini reddetti.
- 30.6.2019
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
Beşiktaş'ta Lens takım beğenmiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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