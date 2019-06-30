Beşiktaş’ta görev değişikliği
Beşiktaş'ta? Sağlık Kurulu Başkanı Dr. Sarper Çetinkaya ile yolların ayrılmasının ardından yerine gelen yeni isim belli oldu. Çetinkaya'nın yerine kulüpte uzun süredir görev yapan Dr. Murat Çevik getirildi. Daha önce Galatasaray ve G.Antep'te görev yapan 47 yaşındaki Çevik, Çetinkaya'nın ekibinde yer alıyordu.
Beşiktaş'ta? Sağlık Kurulu Başkanı Dr. Sarper Çetinkaya ile yolların ayrılmasının ardından yerine gelen yeni isim belli oldu. Çetinkaya'nın yerine kulüpte uzun süredir görev yapan Dr. Murat Çevik getirildi. Daha önce Galatasaray ve G.Antep'te görev yapan 47 yaşındaki Çevik, Çetinkaya'nın ekibinde yer alıyordu.
- 30.6.2019
-
Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
-
Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
-
Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
Beşiktaş’ta görev değişikliği haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.