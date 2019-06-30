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30 Haziran 2019, Pazar
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’ta görev değişikliği

Beşiktaş’ta görev değişikliği

'ta? Başkanı Dr. ile yolların ayrılmasının ardından yerine gelen yeni isim belli oldu. Çetinkaya'nın yerine kulüpte uzun süredir görev yapan Dr. getirildi. Daha önce ve G.Antep'te görev yapan 47 yaşındaki Çevik, Çetinkaya'nın ekibinde yer alıyordu.

'ta? Başkanı Dr. ile yolların ayrılmasının ardından yerine gelen yeni isim belli oldu. Çetinkaya'nın yerine kulüpte uzun süredir görev yapan Dr. getirildi. Daha önce ve G.Antep'te görev yapan 47 yaşındaki Çevik, Çetinkaya'nın ekibinde yer alıyordu.

  1. 30.6.2019
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