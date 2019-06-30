Beşiktaş’ta görev değişikliği

Beşiktaş'ta? Sağlık Kurulu Başkanı Dr. Sarper Çetinkaya ile yolların ayrılmasının ardından yerine gelen yeni isim belli oldu. Çetinkaya'nın yerine kulüpte uzun süredir görev yapan Dr. Murat Çevik getirildi. Daha önce Galatasaray ve G.Antep'te görev yapan 47 yaşındaki Çevik, Çetinkaya'nın ekibinde yer alıyordu.