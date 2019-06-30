Beşiktaş Kagawa'da son viraja girdi
Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor. Siyah-beyazlılar, geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Kagawa konusunda son hamlesini yaptı.
Sezonun bitmesiyle birlikte İspanya'dan Real Betis, Celta Vigo ve Getafe takımlarının yakın takibe aldığı Japon oyuncu, Beşiktaş'tan süre istemişti. 30 yaşındaki futbolcunun La Liga'dan teklif gelme ihtimalini değerlendirip bekleme kararı alırken; gelen tekliflerin beklentisinin uzağında kalması nedeniyle sıkıntı yaşadığı ifade edildi.
Beşiktaşlı? yönetici Hüseyin Yücel, Japonya'da bir araya geldiği Kagawa'nın önüne yıllık 2.4 milyon euro'luk bir teklif koydu. Beşiktaş'tan yarım sezon 1 milyon euro kazanan tecrübeli futbolcu, kendisine gösterilen ilgiden çok mutlu olduğunu, menajeriyle birlikte diğer teklifleri de masaya yatırdıktan sonra cevabını vereceğini bildirdi. Beşiktaş yönetimi Kagawa'ya "Bu bizim son teklifimiz" diyerek rakamda artış olmayacağını resmen bildirdi.
Geçen sezonun ikinci yarısında Beşiktaş formasını giyen Kagawa, 14 maçta görev yaptı. 4 gol atan, 2 de asist yapan Japon yıldız toplam 6 gole direkt katkıda bulundu.
- 30.6.2019
-
Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
-
Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
-
Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
Beşiktaş Kagawa'da son viraja girdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.