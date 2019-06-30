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30 Haziran 2019, Pazar
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Kagawa'da son viraja girdi

Beşiktaş Kagawa'da son viraja girdi

'ta transfer hareketliliği yaşanıyor. Siyah-beyazlılar, geçen sezonun kiralık olarak forma giyen Kagawa konusunda son hamlesini yaptı.

Sezonun bitmesiyle birlikte 'dan , Celta Vigo ve Getafe takımlarının yakın takibe aldığı Japon oyuncu, 'tan süre istemişti. 30 yaşındaki futbolcunun 'dan teklif gelme ihtimalini değerlendirip bekleme kararı alırken; gelen tekliflerin beklentisinin uzağında kalması nedeniyle sıkıntı yaşadığı ifade edildi.

Beşiktaşlı? yönetici Hüseyin Yücel, 'da bir araya geldiği Kagawa'nın önüne yıllık 2.4 milyon euro'luk bir teklif koydu. Beşiktaş'tan yarım sezon 1 milyon euro kazanan tecrübeli futbolcu, kendisine gösterilen ilgiden çok mutlu olduğunu, menajeriyle birlikte diğer teklifleri de masaya yatırdıktan sonra cevabını vereceğini bildirdi. Beşiktaş yönetimi Kagawa'ya "Bu bizim son teklifimiz" diyerek rakamda artış olmayacağını resmen bildirdi.

Geçen sezonun Beşiktaş formasını giyen Kagawa, 14 maçta görev yaptı. 4 gol atan, 2 de asist yapan Japon yıldız toplam 6 gole direkt katkıda bulundu.

  1. 30.6.2019
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