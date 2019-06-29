Ve son dakika sürprizi Burak Yılmaz! 4 milyon Euro'ya... Beşiktaş transfer haberleri

Transferde son dakika gelişmesi.... Beşiktaş'ın golcü yıldızı Burak Yılmaz'la ilgilenen Lecce'den bomba hamle... Burak Yılmaz transferinde Beşiktaş'tan cevap alamayan Lecce, İtalyan forvet Gianluca Lapadula'yı transfer ediyor.

LECCE'DEN 3 TRANSFER

Bu sezon Serie A'yı iyi bir yerde bitirmek için kadro yapılanmasını sürdüren Lecce'nin Lapadula'yı renklerine bağlayacağı ortaya çıktı.

Milan, Genoa gibi takımların formasını giyen 29 yaşındaki forvet için girişimlerini sürdüren Lecce'nin 4 milyon Euro civarında bir rakama bu transferi bitireceği bildirilirken, sarı kırmızılı kulübün Lapadula haricinde Valdifori ve Tonelli'ye de imza attıracağı anlaşıldı.

Geçtiğimiz sezon Serie B'de 66 puan toplayan Lecce, Fabio Liverani ile bu sezon Serie A'da ilk 10'da yer almak istiyor.