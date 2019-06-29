Ve son dakika sürprizi Burak Yılmaz! 4 milyon Euro'ya... Beşiktaş transfer haberleri
Burak Yılmaz için İstanbul’a gelen ve Beşiktaş’la masaya oturan Lecce, siyah beyazlı kulübe teklifini iletmiş daha sonra beklemeye geçmişti. Aradan geçen 2 haftalık süreç içerisinde Başkan Fikret Orman’dan net bir yanıt alamayan Lecce’nin Burak’ı askıya aldığı belirtilirken, Sportif Direktör Meluso’nun listedeki ikinci forvete yöneldiği öğrenildi. O isim Gianluca Lapadula. İtalyan oyuncunun transfer bedeli ise 4 milyon Euro.
Transferde son dakika gelişmesi.... Beşiktaş'ın golcü yıldızı Burak Yılmaz'la ilgilenen Lecce'den bomba hamle... Burak Yılmaz transferinde Beşiktaş'tan cevap alamayan Lecce, İtalyan forvet Gianluca Lapadula'yı transfer ediyor.
LECCE'DEN 3 TRANSFER
Bu sezon Serie A'yı iyi bir yerde bitirmek için kadro yapılanmasını sürdüren Lecce'nin Lapadula'yı renklerine bağlayacağı ortaya çıktı.
Milan, Genoa gibi takımların formasını giyen 29 yaşındaki forvet için girişimlerini sürdüren Lecce'nin 4 milyon Euro civarında bir rakama bu transferi bitireceği bildirilirken, sarı kırmızılı kulübün Lapadula haricinde Valdifori ve Tonelli'ye de imza attıracağı anlaşıldı.
Geçtiğimiz sezon Serie B'de 66 puan toplayan Lecce, Fabio Liverani ile bu sezon Serie A'da ilk 10'da yer almak istiyor.
- 29.06.2019
- Güncelleme: 29.06.2019 13:03
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- Ve son dakika sürprizi Burak Yılmaz! 4 milyon Euro'ya... Beşiktaş transfer haberleri
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
Ve son dakika sürprizi Burak Yılmaz! 4 milyon Euro'ya... Beşiktaş transfer haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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