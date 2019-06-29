Ve son dakika sürprizi Burak Yılmaz! 4 milyon Euro'ya... Beşiktaş transfer haberleri - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
29 Haziran 2019, Cumartesi
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Haberler Beşiktaş Haberleri Ve son dakika sürprizi Burak Yılmaz! 4 milyon Euro'ya... Beşiktaş transfer haberleri

Ve son dakika sürprizi ! 4 milyon Euro'ya... haberleri

Ve son dakika sürprizi Burak Yılmaz! 4 milyon Euro'ya... Beşiktaş transfer haberleri

için ’a gelen ve ’la masaya oturan Lecce, siyah beyazlı kulübe teklifini iletmiş daha sonra beklemeye geçmişti. Aradan geçen 2 haftalık süreç içerisinde Başkan ’dan net bir yanıt alamayan Lecce’nin Burak’ı askıya aldığı belirtilirken, Sportif Direktör Meluso’nun listedeki ikinci forvete yöneldiği öğrenildi. O isim . İtalyan oyuncunun bedeli ise 4 milyon Euro.

Transferde son dakika gelişmesi.... 'ın golcü yıldızı 'la ilgilenen Lecce'den bomba hamle... Burak Yılmaz transferinde Beşiktaş'tan cevap alamayan Lecce, İtalyan forvet 'yı ediyor.

LECCE'DEN 3 TRANSFER

Bu sezon Serie A'yı iyi bir yerde bitirmek için kadro yapılanmasını sürdüren Lecce'nin Lapadula'yı renklerine bağlayacağı ortaya çıktı.

Milan, Genoa gibi takımların formasını giyen 29 yaşındaki forvet için girişimlerini sürdüren Lecce'nin 4 milyon Euro civarında bir rakama bu transferi bitireceği bildirilirken, sarı kırmızılı kulübün Lapadula haricinde Valdifori ve Tonelli'ye de imza attıracağı anlaşıldı.

Geçtiğimiz sezon Serie B'de 66 puan toplayan Lecce, Fabio Liverani ile bu sezon Serie A'da ilk 10'da yer almak istiyor.

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  1. 29.06.2019
  2. Güncelleme: 29.06.2019 13:03
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