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28 Haziran 2019, Cuma
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Umut Meraş transferi ‘yönetime’ takılıyor

Umut Meraş transferi ‘yönetime’ takılıyor

'ın listesindeki isimlerden biri olan Umut Meraş'ın durumu tam bir bilmeceye döndü.

'ın listesindeki isimlerden biri olan Umut Meraş'ın durumu tam bir bilmeceye döndü. Siyah-beyazlılar, başarılı sol bek için girişimlerini sürdürürken; 'un yeni başkanı ise oyuncusunu düşük bir bonservis bedeliyle göndermek istemiyor. Beşiktaş yönetimi, yeşilbeyazlıların isteyeceği rakamı taksitler halinde ödemek isterken, Bursaspor ile parayı peşin olarak istiyor. Kulüpler henüz bu konuda anlaşamazken, oyuncunun Beşiktaş'a gitmek istemesi ise siyah-beyazlıların en önemli kozu.

  1. 28.6.2019
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