Umut Meraş transferi ‘yönetime’ takılıyor

Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimlerden biri olan Umut Meraş'ın durumu tam bir bilmeceye döndü. Siyah-beyazlılar, başarılı sol bek için girişimlerini sürdürürken; Bursaspor'un yeni başkanı Mesut Mestan ise oyuncusunu düşük bir bonservis bedeliyle göndermek istemiyor. Beşiktaş yönetimi, yeşilbeyazlıların isteyeceği rakamı taksitler halinde ödemek isterken, Bursaspor ile parayı peşin olarak istiyor. Kulüpler henüz bu konuda anlaşamazken, oyuncunun Beşiktaş'a gitmek istemesi ise siyah-beyazlıların en önemli kozu.