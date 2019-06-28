Kagawa beklemede
Siyah-beyazlılar, La Liga’ya gitmek isteyen Shinji Kagawa için “Teknik ekip isterse işi bitiririz” diye konuştu.
Beşiktaş yönetimi, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Shinji Kagawa'dan vazgeçmiyor. Başkan Fikret Orman'ın birkaç gün önce yaptığı "Kagawa'yı kadromuzda düşünüyoruz ama kendisinin İspanya hayali var. Temmuz ayı içerisinde bir daha konuşacağız. Olursa devam edeceğiz" açıklamasının ardından Futbol Direktörü Ali Naibi de bu transfere yeşil ışık yaktı. Naibi, "Kagawa'nın bize gelmeden önce İspanya'da futbol oynama hayali vardı. İstediği kontratı bulursa La Liga'da devam edeceğini düşünüyorum. Eğer La Liga'ya gitmez ve teknik ekip de isterse transferini gerçekleştirebiliriz" dedi.
BETİS'İ GERİ ÇEVİRDİ
Beşiktaş'ın yeniden kiralamaya sıcak baktığı Kagawa, Real Betis'ten gelen kiralama teklifini kabul etmedi. La Liga ekibi Betis'in, Dortmund'u ikna ettiği ama Kagawa'nın yılda 800 bin euro'yu kabul etmediği bildirildi. Beşiktaş'tan yarım sezonda 1 milyon euro alan Kagawa için Beşiktaş'ın masaya koyduğu 2 milyon euro halen duruyor.
- 28.6.2019
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Resmi teklif yapıldı ve karar! Dorukhan Toköz 12 milyon Euro'ya... Son dakika Beşiktaş haberleri
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Yorum
cem satın abi ,altyapılarda bekleyen cok topçular var ,verin 9 a gitsin
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Toplam 4
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berlin sonunda
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Toplam 3
Yorum
eray dorukhan kalmalı bjknin geleceği 2 3 sene sonra değerini katlar bjknin orta alanda uzun süre hizmet edecek oyuncu
Kagawa beklemede haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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