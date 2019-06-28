Kagawa beklemede - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
28 Haziran 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Kagawa beklemede

Kagawa beklemede

Kagawa beklemede

Siyah-beyazlılar, ’ya gitmek isteyen için “Teknik ekip isterse işi bitiririz” diye konuştu.

yönetimi, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen 'dan vazgeçmiyor. Başkan 'ın birkaç gün önce yaptığı "Kagawa'yı kadromuzda düşünüyoruz ama kendisinin hayali var. Temmuz ayı içerisinde bir daha konuşacağız. Olursa devam edeceğiz" açıklamasının ardından Futbol Direktörü Ali Naibi de bu transfere yeşil ışık yaktı. Naibi, "Kagawa'nın bize gelmeden önce İspanya'da futbol oynama hayali vardı. İstediği kontratı bulursa 'da devam edeceğini düşünüyorum. Eğer La Liga'ya gitmez ve teknik ekip de isterse transferini gerçekleştirebiliriz" dedi.

BETİS'İ GERİ ÇEVİRDİ
Beşiktaş'ın yeniden kiralamaya sıcak baktığı Kagawa, 'ten gelen kiralama teklifini kabul etmedi. La Liga ekibi Betis'in, Dortmund'u ikna ettiği ama Kagawa'nın yılda 800 bin euro'yu kabul etmediği bildirildi. Beşiktaş'tan yarım sezonda 1 milyon euro alan Kagawa için Beşiktaş'ın masaya koyduğu 2 milyon euro halen duruyor.

  1. 28.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kagawa beklemede haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN