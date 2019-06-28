Kagawa beklemede

Beşiktaş yönetimi, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Shinji Kagawa'dan vazgeçmiyor. Başkan Fikret Orman'ın birkaç gün önce yaptığı "Kagawa'yı kadromuzda düşünüyoruz ama kendisinin İspanya hayali var. Temmuz ayı içerisinde bir daha konuşacağız. Olursa devam edeceğiz" açıklamasının ardından Futbol Direktörü Ali Naibi de bu transfere yeşil ışık yaktı. Naibi, "Kagawa'nın bize gelmeden önce İspanya'da futbol oynama hayali vardı. İstediği kontratı bulursa La Liga'da devam edeceğini düşünüyorum. Eğer La Liga'ya gitmez ve teknik ekip de isterse transferini gerçekleştirebiliriz" dedi.



BETİS'İ GERİ ÇEVİRDİ

Beşiktaş'ın yeniden kiralamaya sıcak baktığı Kagawa, Real Betis'ten gelen kiralama teklifini kabul etmedi. La Liga ekibi Betis'in, Dortmund'u ikna ettiği ama Kagawa'nın yılda 800 bin euro'yu kabul etmediği bildirildi. Beşiktaş'tan yarım sezonda 1 milyon euro alan Kagawa için Beşiktaş'ın masaya koyduğu 2 milyon euro halen duruyor.