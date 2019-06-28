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28 Haziran 2019, Cuma
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dönebilir

Fatih Aksoy dönebilir

yönetimi, geçen sezonun devre arasında 1.5 seneliğine 'a kiralanan genç stoper için kırmızı beyazlı ekiple temasa geçti.

yönetimi, geçen sezonun devre arasında 1.5 seneliğine 'a kiralanan genç stoper için kırmızı beyazlı ekiple temasa geçti. Hem Enzo Roco hem de Mirin'in beklentilerini karşılayamayacağını düşünen teknik direktör , en az bir sol stoper takviyesi isterken; yanında da Vida ve yeni alınacak stoperi yedekleyecek bir stoper arıyor. ismi bir kez daha gündeme gelirken, Sivasspor'a kiralık gönderilen Fatih Aksoy'un yeniden geri dönmesi gündeme geldi.

GENÇLER KONTROLDEN GEÇİRİLDİ
Beşiktaş'ın genç futbolcuları Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat, Erdoğan Kaya, İlkay İşler, Kartal Kayra Yılmaz ve Erdem Seçgin, sağlık kontrolünden geçirildi. Acıbadem Fulya Hastanesinde detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcular, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulakburun- boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

  1. 28.6.2019
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