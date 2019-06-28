Dorukhan Toköz bilmecesi
Genç yıldızın menajeri, “Lazio’nun Dorukhan’ı istediği söyleniyor ama resmi olarak benimle temasa geçen olmadı” dedi.
Beşiktaş'a transfer olduğu günden bu yana gösterdiği başarılı performansla A Milli Takım'a kadar yükselen Dorukhan Toköz, Avrupa'da transfer pazarının aranılan isimlerinden biri olmaya devam ediyor... Roma, West Ham ve Lazio'nun yakından takip ettiği Dorukhan için Beşiktaş, 15 milyon euro bonservis bedeli talep ederken; başkan Fikret Orman şu ana ana kadar kendilerini tatmin edici bir teklif gelmediği konusundaki ısrarını sürdürüyor. Lazio'nun en ciddi şekilde oyuncu ile ilgilendiği ve Beşiktaş ile dirsek temasında olduğu iddia edilse de milli futbolcunun menajeri Necdet Ergezen, "Lazio'dan Dorukhan'ın transferi için benimle temasa geçmediler ve açıkcası Lazio'nun Dorukhan için nasıl bir karar aldığından bilgim yok" dedi.
- 28.6.2019
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Resmi teklif yapıldı ve karar! Dorukhan Toköz 12 milyon Euro'ya... Son dakika Beşiktaş haberleri
Toplam 3
Yorum
cem satın abi ,altyapılarda bekleyen cok topçular var ,verin 9 a gitsin
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Son dakika... Fenerbahçe Mehmet Topal ile yollarını ayırdığını duyurdu!
Toplam 4
Yorum
berlin sonunda
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Resmi teklif yapıldı ve karar! Dorukhan Toköz 12 milyon Euro'ya... Son dakika Beşiktaş haberleri
Toplam 3
Yorum
eray dorukhan kalmalı bjknin geleceği 2 3 sene sonra değerini katlar bjknin orta alanda uzun süre hizmet edecek oyuncu
Dorukhan Toköz bilmecesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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