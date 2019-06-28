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28 Haziran 2019, Cuma
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'ta Kabore atağı

Beşiktaş'ta Kabore atağı

yönetimi, ’in durumu netleşmediği için bonservisi elinde olan ’nin menajeriyle görüşüldü.

Siyah-beyazlılarda harekatı tüm hızıyla sürüyor. ile 1 senelik sözleşmesi dana bulunan ancak menajerinin kendisine takım aradığı söylenen Gary 'in durumunun netlik kazanmaması, yönetimi bu bölge için de çalışması transfer yapmak zorunda bıraktı. Medel'in ayrılma ihtimalinin bulunması ve Atiba'nın yükünü alacak bir orta saha oyuncusu transferi yapılması düşünülürken öne çıkan isim oldu. da bu isme onay verirken; siyah-beyazlılar Rus temsilcisi ile sözleşmesi biten 31 yaşındaki ön liberonun menajeri ile temasa geçerek resmi teklifini iletti. Burkina Fasolu futbolcu, geçen sezon 37 maçta 1 gol ve 2 asistle oynadı. Kabore, formasını da 92 kez giydi.

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