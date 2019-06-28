Beşiktaş'ta Kabore atağı

Siyah-beyazlılarda transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor. Beşiktaş ile 1 senelik sözleşmesi dana bulunan ancak menajerinin kendisine takım aradığı söylenen Gary Medel'in durumunun netlik kazanmaması, yönetimi bu bölge için de çalışması transfer yapmak zorunda bıraktı. Medel'in ayrılma ihtimalinin bulunması ve Atiba'nın yükünü alacak bir orta saha oyuncusu transferi yapılması düşünülürken öne çıkan isim Charles Kabore oldu. Abdullah Avcı da bu isme onay verirken; siyah-beyazlılar Rus temsilcisi Krasnodar ile sözleşmesi biten 31 yaşındaki ön liberonun menajeri ile temasa geçerek resmi teklifini iletti. Burkina Fasolu futbolcu, geçen sezon 37 maçta 1 gol ve 2 asistle oynadı. Kabore, Burkina Faso Milli Takımı formasını da 92 kez giydi.