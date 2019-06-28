Ali Naibi: Boyd'u istiyoruz

Beşiktaş'ın transfer gündeminde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kulüp başkanı Fikret Orman tarafından futbol direktörlüğü görevine getirilen Ali Naibi, beIN Sports'ta başta Tyler Boyd olmak üzere bazı oyuncularla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Naibi, 24 yaşındaki ABD'li kanat oyuncusu Boyd için, "Geçen sezonun ikinci yarısını Ankaragücü'nde geçirdi, iyi de bir performans sergiledi. İlgilendiğimiz futbolculardan bir tanesi. Guimaraes kulübü ve Tyler Boyd ile görüşüyoruz" ifadelerini kullandı. BU arada Tyler Boyd konusunda siyah-beyazlılara ABD'den bir rakip çıktı. Beşiktaş'ın transfer etmek istediği futbolculardan biri olan Tyler Boyd için David Beckham'ın sahibi olduğu kulüp devreye girdi. The Athletic'de yer alan iddiaya göre Beckham'ın kurucusu olduğu Inter Miami, oyuncunun MLS'te geçerli olan keşif hakkını aldığını ve transferde Amerika içerisinde öncelik hakkına sahip olduğunu öne sürdü. Haberde siyah-beyazlı yönetimin de Tyler Boyd'u 2 milyon dolar karşılığında transfer etmek istediği kaydedildi.



14 MAÇTA 6 GOL, 4 ASİST

Ankaragücü'nün Vitoria Guimaraes'ten kiraladığı Tyler Boyd, 24 yaşında ve kanat mevkinde forma giyiyor. Boyd geçtiğimiz sezon Süper Lig'de forma giydiği 14 maçta 6 gol atarken, 4 asist yaptı. Boyd'un kulübüyle 2020'ye kadar sözleşmesi devam ediyor.



YERLİ OYUNCU İSTİYORUZ

Siyah-beyazlıların futbol direktörü Naibi, yeni sezon öncesinde yerli futbolcu transfer etmek istediklerini ifade etti. Ali Naibi, "Birçok yerli futbolcu ile görüşüyoruz. Bu konuda bazı gelişmeler var. Takımımıza yerli oyuncu katmak istiyoruz. Birkaç gün içerisinde olmasa da teknik direktörümüz Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda görüşmelerimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.



MARCELO BU SEZON ZOR

Beşiktaş'tan Lyon'da transfer olan Marcelo Guedes'in eşinin siyah-beyazlılara heyacanlandıran "Sizi özledik" paylaşımı üzerine Ali Naibi bir açıklamada bulundu. Beşiktaş taraftarlarının Marcelo'yu özlediğini belirten Naibi, "Lyon, Marcelo'dan memnun ve devam etmeyi düşünüyor. Eğer bir gün uygun şartlar oluşursa ülkemize dönmesini isteriz. Ama bu yaz dönemi için mümkün görünmüyor" dedi.