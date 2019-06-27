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27 Haziran 2019, Perşembe
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Umut Meraş için son viraj

Umut Meraş için son viraj

forması giyen Umut Meraş'ı kadrosuna katmak isteyen , yeşil-beyazlı kulüpte yaşanan olağanüstü seçimli genel kurul nedeni ile bu transferde beklemek zorunda kalmıştı.

forması giyen Umut Meraş'ı kadrosuna katmak isteyen , yeşil-beyazlı kulüpte yaşanan olağanüstü seçimli genel kurul nedeni ile bu transferde beklemek zorunda kalmıştı. Başkanlık koltuğuna 'ın oturması sonrasında yeni yönetimle görüşecek olan siyah-beyazlılar, bu futbolcuyu kadrosuna katmak için önümüzdeki hafta içinde girişimlerini sıklaştıracak.

  1. 27.6.2019
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