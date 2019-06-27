Umut Meraş için son viraj
Bursaspor forması giyen Umut Meraş'ı kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, yeşil-beyazlı kulüpte yaşanan olağanüstü seçimli genel kurul nedeni ile bu transferde beklemek zorunda kalmıştı.
Bursaspor forması giyen Umut Meraş'ı kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, yeşil-beyazlı kulüpte yaşanan olağanüstü seçimli genel kurul nedeni ile bu transferde beklemek zorunda kalmıştı. Başkanlık koltuğuna Mesut Mestan'ın oturması sonrasında yeni yönetimle görüşecek olan siyah-beyazlılar, bu futbolcuyu kadrosuna katmak için önümüzdeki hafta içinde girişimlerini sıklaştıracak.
- 27.6.2019
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eray dorukhan kalmalı bjknin geleceği 2 3 sene sonra değerini katlar bjknin orta alanda uzun süre hizmet edecek oyuncu
Umut Meraş için son viraj haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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