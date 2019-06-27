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27 Haziran 2019, Perşembe
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değişiyor

Ümraniye değişiyor

'ın tesislerinde saha yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Tesislerde aynı zamanda oyuncular için yeni alanlar da inşa ediliyor.

'ın tesislerinde saha yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Tesislerde aynı zamanda oyuncular için yeni alanlar da inşa ediliyor. Başkan Orman'ın, futbolcuların tesislerde kendilerini evlerinde gibi hissetmelerini istediği yönünde talimat verdiği bildirildi.

  1. 27.6.2019
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