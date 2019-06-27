Ümraniye değişiyor

Beşiktaş'ın Ümraniye tesislerinde saha yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Tesislerde aynı zamanda oyuncular için yeni alanlar da inşa ediliyor. Başkan Orman'ın, futbolcuların tesislerde kendilerini evlerinde gibi hissetmelerini istediği yönünde talimat verdiği bildirildi.