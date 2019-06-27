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27 Haziran 2019, Perşembe
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’dan yanıt gecikmedi

Mete Vardar’dan yanıt gecikmedi

'ın eski yöneticisi , yönetici 'nun açıklamalarına tepki gösterdi.

'ın eski yöneticisi , yönetici 'nun açıklamalarına tepki gösterdi. Vardar, "Şafak Bey'in sözleri talihsiz ve üzücü. Bazı şeylerin farkında değil, bence çalışsın ve öğrensin. Kime, ne söylediğine iyi baksın; çamur atmasın. Onun söyledikleri bize tutmaz. Biz Fikret Bey'in özel ricasıyla çalıştık ve Beşiktaş'a asla fatura kesmedik. Konaklama ve bilet konusunda da 1 TL gelir elde etmeden çalıştık. Ayrıca sponsorluk ücreti de ödedik" dedi.

  1. 27.6.2019
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