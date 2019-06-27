Mete Vardar’dan yanıt gecikmedi

Beşiktaş'ın eski yöneticisi Mete Vardar, yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun açıklamalarına tepki gösterdi. Vardar, "Şafak Bey'in sözleri talihsiz ve üzücü. Bazı şeylerin farkında değil, bence çalışsın ve öğrensin. Kime, ne söylediğine iyi baksın; çamur atmasın. Onun söyledikleri bize tutmaz. Biz Fikret Bey'in özel ricasıyla çalıştık ve Beşiktaş'a asla fatura kesmedik. Konaklama ve bilet konusunda da 1 TL gelir elde etmeden çalıştık. Ayrıca sponsorluk ücreti de ödedik" dedi.