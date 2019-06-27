Ljajic ara vermiyor - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
27 Haziran 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Ljajic ara vermiyor

Ljajic ara vermiyor

Ljajic ara vermiyor

ekibi Torino'dan kiraladığı ve sezon sonunda da zorunlu satın alma opsiyonu nedeniyle bonservisi ile kadrosuna kattığı 'in, bir yandan tatil yaparken bir yandan da ekstra antrenmanlarına devam ettiği öğrenildi.

ekibi Torino'dan kiraladığı ve sezon sonunda da zorunlu satın alma opsiyonu nedeniyle bonservisi ile kadrosuna kattığı 'in, bir yandan tatil yaparken bir yandan da ekstra antrenmanlarına devam ettiği öğrenildi. gibi şimdiden gelecek sezon için harekete geçen Sırp yıldızın, kamp çalışmalarına fit başlamak için özel program uyguladığı belirlendi.

  1. 27.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ljajic ara vermiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN