Ljajic ara vermiyor

Siyah-beyazlıların İtalyan ekibi Torino'dan kiraladığı ve sezon sonunda da zorunlu satın alma opsiyonu nedeniyle bonservisi ile kadrosuna kattığı Adem Llajic'in, bir yandan tatil yaparken bir yandan da ekstra antrenmanlarına devam ettiği öğrenildi. Burak Yılmaz gibi şimdiden gelecek sezon için harekete geçen Sırp yıldızın, kamp çalışmalarına fit başlamak için özel program uyguladığı belirlendi.