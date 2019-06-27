Khedira konusu tamamen bitti

Adı Beşiktaş ile anılan Sami Khedira konusunda oyuncunun yıllık ücreti, Beşiktaş yönetimine geri adım attırdı. Juventus'tan ayrılmak isteyen 32 yaşındaki oyuncu için bir süredir nabız yoklayan yönetim, futbolcunun yıllık 6 milyon euro istemesi üzerine bu defteri rafa kaldırmak zorunda kaldı.