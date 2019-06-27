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27 Haziran 2019, Perşembe
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'tan atağı

Beşiktaş'tan Azubuike atağı

, geçen sezon ’da forma giyen ’nin kulübü Pyramids’e kiralama önerisi yaptı. Siyah beyazlılar bu transfer için gelecek cevabı bekliyor.

, 'in yeni sezonda takımdan ayrılmasının gündeme geldiği şu günlerde; Şilili yıldızın yerine düşündüğü Nijeryalı orta saha oyuncusu için girişimlerini hızlandırdı. Siyah-beyazlılar geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını 'de kiralık olarak geçiren 22 yaşındaki Azubuike'nin kulübü Pyramids ile temasa geçti. Beşiktaş yönetiminin kulübüne ilk olarak kiralama teklifi sunduğu ifade edilirken, Pyramids'in ise kiralamaya sıcak bakmadığı ve oyuncusu için 1.5 milyon euro bonservis bedeli istediği öğrenildi. Nijeryalı yıldız, geçen sezon Rize'de 14 maçta 1214 dakika süre alırken 1 gol 1 asistlik bir performans sergiledi. Azubuike daha önce de Y. 'da oynamıştı.

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  1. 27.6.2019
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