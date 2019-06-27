Beşiktaş, geçen sezon Çaykur Rizespor’da forma giyen Azubuike’nin kulübü Pyramids’e kiralama önerisi yaptı. Siyah beyazlılar bu transfer için gelecek cevabı bekliyor.
Beşiktaş, Medel'in yeni sezonda takımdan ayrılmasının gündeme geldiği şu günlerde; Şilili yıldızın yerine düşündüğü Nijeryalı orta saha oyuncusu Azubuike için girişimlerini hızlandırdı. Siyah-beyazlılar geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Rize'de kiralık olarak geçiren 22 yaşındaki Azubuike'nin kulübü Pyramids ile temasa geçti. Beşiktaş yönetiminin Mısır kulübüne ilk olarak kiralama teklifi sunduğu ifade edilirken, Pyramids'in ise kiralamaya sıcak bakmadığı ve oyuncusu için 1.5 milyon euro bonservis bedeli istediği öğrenildi. Nijeryalı yıldız, geçen sezon Rize'de 14 maçta 1214 dakika süre alırken 1 gol 1 asistlik bir performans sergiledi. Azubuike daha önce de Y. Malatya'da oynamıştı.
- 27.6.2019
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cem satın abi ,altyapılarda bekleyen cok topçular var ,verin 9 a gitsin
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eray dorukhan kalmalı bjknin geleceği 2 3 sene sonra değerini katlar bjknin orta alanda uzun süre hizmet edecek oyuncu
Beşiktaş'tan Azubuike atağı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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