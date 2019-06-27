Siyah-beyazlıların Şilili yıldızı Medel, Copa America’da 1-0 kaybettikleri Uruguay maçında sakatlandı. Medel, “Devam etsem daha kötü olacaktı” dedi.
Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Gary Medel sakatlandı... Copa America'da Şili ile Uruguay'ın karşı karşıya geldiği maçta sakatlanan Şilili yıldız 55'inci dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı ve yerini Lichnovsky'ye bıraktı. Tecrübeli futbolcu sakatlığıyla ilgili açıklamada bulundu. Uruguay maçında önlem amacıyla oyundan çıktığını ve o anda durumunun iyi olmadığını söyleyen Medel, "O anda kendimi kötü hissettim ve ağrılarım vardı. Tedbir amacıyla oyundan çıkmak istedim. Çünkü devam etseydim daha kötü olabilirdi. Şimdi önümüzdeki maça hazır olmak için çalışıyorum" dedi. Siyah-beyazlılarla 1 senelik daha anlaşması bulunan Medel'in yeni sezonda olup olmayacağı, Copa America'nın ardından yöneticilerle yapacağı görüşmenin ardından kesinlik kazanacak.
- 27.6.2019
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Beşiktaş'ta Medel şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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