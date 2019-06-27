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27 Haziran 2019, Perşembe
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'ta şoku

Beşiktaş'ta Medel şoku

Siyah-beyazlıların Şilili yıldızı , ’da 1-0 kaybettikleri maçında sakatlandı. Medel, “Devam etsem daha kötü olacaktı” dedi.

'ın tecrübeli oyuncusu Gary sakatlandı... 'da Şili ile 'ın karşı karşıya geldiği maçta sakatlanan Şilili yıldız 55'inci dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı ve yerini Lichnovsky'ye bıraktı. Tecrübeli futbolcu sakatlığıyla ilgili açıklamada bulundu. Uruguay maçında önlem amacıyla oyundan çıktığını ve o anda durumunun iyi olmadığını söyleyen Medel, "O anda kendimi kötü hissettim ve ağrılarım vardı. Tedbir amacıyla oyundan çıkmak istedim. Çünkü devam etseydim daha kötü olabilirdi. Şimdi önümüzdeki maça hazır olmak için çalışıyorum" dedi. Siyah-beyazlılarla 1 senelik daha anlaşması bulunan Medel'in yeni sezonda olup olmayacağı, Copa America'nın ardından yöneticilerle yapacağı görüşmenin ardından kesinlik kazanacak.

  1. 27.6.2019
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