Beşiktaş Okan Yılmaz'ı listeye aldı
Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın göreve gelmesiyle birlikte takımı gençleştirme operasyonu da hız kazandı. Güven Yalçın modeli gibi genç ve maliyeti düşük oyuncuları kadrosuna katmayı planlayan Beşiktaş'ta yeni bir isim üzerine yoğunlaşıldı.
Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın göreve gelmesiyle birlikte takımı gençleştirme operasyonu da hız kazandı. Güven Yalçın modeli gibi genç ve maliyeti düşük oyuncuları kadrosuna katmayı planlayan Beşiktaş'ta yeni bir isim üzerine yoğunlaşıldı. Kartal, daha önce Manchester City tarafından da transfer teklifi alan genç yıldız Okan Yılmaz'ın peşine düştü. Yönetim, Bochum U19'da forma giyen, sağ ve sol açık meviklerinde oynayabilen Okan'ı renklerine katmak için scout ekibine yetkiyi verdi.
- 27.6.2019
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