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27 Haziran 2019, Perşembe
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'ı listeye aldı

Beşiktaş Okan Yılmaz'ı listeye aldı

'ta 'nın göreve gelmesiyle birlikte takımı gençleştirme operasyonu da hız kazandı. modeli gibi genç ve maliyeti düşük oyuncuları kadrosuna katmayı planlayan Beşiktaş'ta yeni bir isim üzerine yoğunlaşıldı.

'ta 'nın göreve gelmesiyle birlikte takımı gençleştirme operasyonu da hız kazandı. modeli gibi genç ve maliyeti düşük oyuncuları kadrosuna katmayı planlayan Beşiktaş'ta yeni bir isim üzerine yoğunlaşıldı. , daha önce tarafından da transfer teklifi alan genç yıldız 'ın peşine düştü. Yönetim, Bochum U19'da forma giyen, sağ ve sol açık meviklerinde oynayabilen Okan'ı renklerine katmak için scout ekibine yetkiyi verdi.

  1. 27.6.2019
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