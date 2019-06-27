Beşiktaş Kagawa için Japonya'ya gitti!

Beşiktaş, Shinji Kagawa'dan vazgeçmiyor. Geçtiğimiz günlerde Başkan Orman, bu futbolcuyu kadroya katmak istediklerini açıklamıştı. Kagawa transferini bitirmek için yönetici Hüseyin Yücel'in Japonya'ya gittiği öğrenildi. Yücel, devre arasında Kagawa transferinin gerçekleşmesinde önemli bir rol oynamış ve bu futbolcunun yıllık ücretinin büyük bölümünü kendi cebinden ödemişti. Yücel, Kagawa ve temsilcileriyle Japonya'da görüşerek işi bitirmek istiyor.