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27 Haziran 2019, Perşembe
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Kagawa için 'ya gitti!

Beşiktaş Kagawa için Japonya'ya gitti!

, 'dan vazgeçmiyor. Geçtiğimiz günlerde Başkan Orman, bu futbolcuyu kadroya katmak istediklerini açıklamıştı.

, 'dan vazgeçmiyor. Geçtiğimiz günlerde Başkan Orman, bu futbolcuyu kadroya katmak istediklerini açıklamıştı. Kagawa transferini bitirmek için yönetici Hüseyin Yücel'in 'ya gittiği öğrenildi. Yücel, devre arasında Kagawa transferinin gerçekleşmesinde önemli bir rol oynamış ve bu futbolcunun yıllık ücretinin büyük bölümünü kendi cebinden ödemişti. Yücel, Kagawa ve temsilcileriyle Japonya'da görüşerek işi bitirmek istiyor.

  1. 27.6.2019
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