Beşiktaş, Shinji Kagawa'dan vazgeçmiyor. Geçtiğimiz günlerde Başkan Orman, bu futbolcuyu kadroya katmak istediklerini açıklamıştı.
Beşiktaş, Shinji Kagawa'dan vazgeçmiyor. Geçtiğimiz günlerde Başkan Orman, bu futbolcuyu kadroya katmak istediklerini açıklamıştı. Kagawa transferini bitirmek için yönetici Hüseyin Yücel'in Japonya'ya gittiği öğrenildi. Yücel, devre arasında Kagawa transferinin gerçekleşmesinde önemli bir rol oynamış ve bu futbolcunun yıllık ücretinin büyük bölümünü kendi cebinden ödemişti. Yücel, Kagawa ve temsilcileriyle Japonya'da görüşerek işi bitirmek istiyor.
- 27.6.2019
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cem satın abi ,altyapılarda bekleyen cok topçular var ,verin 9 a gitsin
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berlin sonunda
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Toplam 3
Yorum
eray dorukhan kalmalı bjknin geleceği 2 3 sene sonra değerini katlar bjknin orta alanda uzun süre hizmet edecek oyuncu
Beşiktaş Kagawa için Japonya'ya gitti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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